きょうのポンドドルは緩やな買戻されており、１．３４ドル台に再上昇。ただ、狭い範囲での値動きに終始しており、様子見の雰囲気が続いている。２００日線が１．３４２０ドル付近に来ているが、その水準を挟んで上下動している状況。一方、ポンド円は東京時間に２１４円台半ばに下落していたものの、海外時間に入って２１５円台に上昇している。 現在のポンドはやや割高な水準にある可能性があるとの指摘がアナリストから出