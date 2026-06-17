NY株式16日（NY時間15:15）（日本時間04:15） ダウ平均52013.62（+342.59+0.66%） ナスダック26433.39（-250.55-0.94%） CME日経平均先物69450（大証終比：+80+0.12%） 欧州株式16日終値 英FT100 10494.21（+63.59+0.61%） 独DAX 24910.41（+16.40+0.07%） 仏CAC40 8447.27（+63.26+0.75%） 米国債利回り 2年債 4.045（-0.021） 10年債 4.424（-0.049） 30年債 4.925