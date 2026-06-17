【経済指標】 【米国】 ＊住宅着工件数（5月）21:30 結果117.7万件 予想143.0万件前回139.2万件（146.5万件から修正） ＊建設許可件数（5月）21:30 結果141.3万件 予想141.8万件前回142.3万件 ＊輸入物価指数（5月）21:30 結果1.9％ 予想1.0％前回2.0％（1.9％から修正）（前月比） 【発言・ニュース】 ＊米２０年債入札結果 最高落札利回り4.927％（WI：4.937％） 応札倍率