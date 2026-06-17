今季、大城が打点を挙げた試合は１０勝１分け。“不敗神話”を継続しバットでも存在感を示している大城だが、性格は控えめだ。自身が活躍した試合でも、取材の声をかけると「自分のことを話すのが苦手なので…」。バッテリーを組んだピッチャーのことは褒めちぎっても、自身のことは多くを語ろうとはしない。インタビューを終えた後も、その反応は斬新だった。開口一番、「なんで自分なんですか！？もっと他の選手に聞いた方