「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）必死に守り、バットで流れをつくり、全力で走った。勝利には届かなかったが、阪神・佐藤輝が走攻守で見せた意地。雨天中止の振り替え試合にもかかわらず、席を埋めてくれたファンに最後まで諦めない姿勢を貫いた。これが虎の看板を背負う男のプレースタイル。悔しそうにクラブハウスへ引き揚げたが、次戦への希望の光をともした。まずは守り。１点ビハインドの六回２死一塁だった。