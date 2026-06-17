【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 6月17日（水）は、今井らいぱち、ナダル、カーネーション、盛山晋太郎が来店。今年が頑張り時な芸人たちがリアルな苦悩を爆発させる。 ©ABC