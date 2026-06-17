「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）この夜の悔し涙がルーキーをきっと強くする。阪神は今季４度目の零封負けで西武に交流戦優勝を許した。ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝はチャンスで凡退するなど、４打席連続三振。甲子園がため息に包まれる中、目を真っ赤にして雪辱を誓った。チームは交流戦が１８試合制となった２０１５年以降では球団ワーストの１２敗目。１７日の楽天戦（甲子園）が交流戦最終戦