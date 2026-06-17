阪神の下村海翔投手（２４）、今朝丸裕喜投手（２０）、育成ドラフト１位の神宮僚介投手（２３）＝東農大北海道オホーツク＝が１６日、甲子園で行われた１軍の試合前練習に参加した。３投手に「今後１軍で戦う可能性がある」と期待を寄せる藤川監督は練習参加の意図を「研修」と表現した。久々に聖地に足を踏み入れた下村はランメニューを軽快にこなした。「１軍の雰囲気を経験させてもらいました」。春先に２度参加した甲子園