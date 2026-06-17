「強豪オランダがこれほど日本を恐れているとは」相手が打った交代策に、そう感じた。日本代表は現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。50分に先制されたものの、57分に中村敬斗の一撃で追いつくと、64分に勝ち越されて迎えた88分に鎌田大地が同点ゴールを決め、２−２のドローに持ち込んだ。「正直、助かった」と感じたのがオランダの交代策だ。