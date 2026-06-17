今後の中東情勢が見通せない中、レジ袋や生活用品の原料を石油由来から自然由来のものに切り替える動きがあります。北海道内の「脱プラスチック」の取り組みを追いました。札幌市中央区のファミリーマートです。有料のレジ袋を順次、新しいものに切り替えます。 （長南記者）「こちらが新たに導入されるレジ袋なんですが、使い心地に変わりはなさそうです」新たなレジ袋はプラスチック素材の割合を低くして、サト