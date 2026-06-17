国会が衆院議員定数（４６５）を１割減らす議論で揺れている。自民党と日本維新の会が削減を目指すが、野党は強く反対している。そもそも衆院議員は多すぎるのか。「１割減」維新主張、自民が受け入れ定数削減は、自民党と日本維新の会が昨年１０月に結んだ連立政権合意書に「１割を目標に衆院議員定数を削減する」と明記したことで、高市政権の重要課題となった。結党以来、「身を切る改革」にこだわる維新の主張を自民が受け