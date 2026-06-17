中東危機が大きな転換点を迎える中で、日本銀行は政策金利の引き上げに踏み切った。長く経験していない金利水準に入るだけに、影響を丹念に分析し、次の一手を検討する必要がある。政策金利は０・２５％引き上げられて１・０％程度となる。病気の治療で欠席した植田和男総裁を除く８人の政策委員のうち、７人が賛成した。昨年１２月以来の利上げで、１９９５年以来、約３１年ぶりの高い水準へと引き上げる。日銀は利上げを