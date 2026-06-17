米国とイランが戦闘終結で合意したとはいえ、地域情勢が安定し、世界経済の混乱が収束に向かうのかは不透明だ。日本は米国や、価値観を共有する国と連携して沈静化に努めねばならない。先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）がフランスで開幕し、高市首相が初めて出席した。首相は初日の会議で、戦闘終結の合意について、「最終的な合意が一日も早く実現することが重要だ」と述べた。合意が着実に履行されるよう、米国とイ