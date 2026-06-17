日本テレビ系で６月２４日、深夜２４：０９から「ホラン×サッシーの人生得する!?ヒヒヒな非常識」を放送する。 ホラン×サッシーの冠番組第２弾！「スマホ誕生」「二刀流」「リモートワーク」。 かつて非常識だとされていたことは、時を経て”常識”となり世界を変えてきた！ 今宵、現世に生きる5人の天才たちが未来の常識となりうる「得する非常識論」を熱烈プレゼンする。常識人MC ホラン×サッ