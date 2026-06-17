8月開幕のJ2リーグでJ1復帰を目指す新潟。2月から今月まで行われた特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」での経験や悔しさを糧に、来季に向かう選手たちを3回にわたって紹介する。第1回はGK内山翔太（19）。デビューを果たしたプレーオフラウンドの2試合で得た自信を胸に、一気に守護神の座を狙う。憧れのホームスタジアムで念願がかなった。新潟の下部組織出身で「2年前までボールパーソンをしていた」という内山が、プレ