お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（50）が16日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。妻の一言で“世界が変わった”出来事を振り返った。スタジオトークで「身の回りの大失敗」について聞かれた小峠は「スマホに（モバイル）Suicaを入れている。けど、改札通る時に今までは毎回暗証番号を入れて解除して“ピッ”ってやってた。そうしないと通れないと思って」と画面がオフのままでは改札を