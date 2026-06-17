G7サミットに出席している高市総理は、トランプ大統領と個別で懇談を行いました。イラン情勢などをめぐり、意見を交わしたということです。政権幹部の一人は、中東諸国の首脳もいる中、「トランプ大統領と個別に懇談ができ、日米間の信頼関係を確認出来た」と自信をのぞかせています。高市総理とトランプ大統領の懇談は、およそ5分間と短時間なものでしたが、高市総理はアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に合意したことにつ