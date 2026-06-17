創業当初の伊藤喜商店オフィス家具大手。創業者の伊藤喜十郎が1890年、大阪市で発明特許品の普及販売を目的として伊藤喜商店を創業したのが始まりだ。東京開催の内国勧業博覧会を視察し、紹介されていた発明特許品の数々に刺激を受けた。その製品化の後押しをすれば新しい商売になると思い立った。（共同通信＝出井隆裕記者）1900年代に入ると発明特許品に限らず大阪では珍しかった海外の事務用品などを手がける。「ゼムクリッ