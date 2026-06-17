ノルウェーの怪物FWアーリング・ハーランド（25）がいよいよW杯デビューを果たす。マンチェスターCでは加入1年目の22〜23年シーズンに公式戦53試合52得点と活躍して欧州CLなど3冠獲得に貢献。プレミアリーグ得点王には3度輝き、今回のW杯欧州予選では8試合16得点で母国を28年ぶりの本大会に導いた。「ノルウェーをW杯と欧州選手権に導くのが大きな目標だった」これまでは主要国際大会で予選を勝ち抜く力がなかったが、現在の