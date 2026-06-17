群馬県と埼玉県で最大震度5弱を観測しました。帰宅時間に直撃した地震で電車がストップ。自宅に帰れなくなった人もいました。16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で最大震度5弱の強い地震がありました。震源は茨城県南部で、深さはおよそ50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されています。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測したのは、群馬県の太田市と千代田町、埼玉県の