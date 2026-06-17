マクドナルドは、17日より期間限定で、世界の味わいを楽しめる日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』を販売する。【画像】サッカーボールのようなバンズ！『VIVA！ワールドマック』全8種FIFA ワールドカップ26 オフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして「FIFA ワールドカップ26」を盛り上げる企画となる。『VIVA！ワールドマック』の限定商品は、本大会が開催される北中米をイメージした「ザク切りポテ