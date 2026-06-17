エドマン復帰に伴いエスピナルがDFAに米大リーグのドジャースに朗報と同時に、厳しい現実が伝えられた。16日（日本時間17日）のレイズ戦に、今季初めてトミー・エドマン内野手が復帰すると同時に、サンティアゴ・エスピナル内野手が枠を開けるためにDFA（事実上の戦力外）とされる。日本のファンからはエスピナルの境遇に「派遣とか短期バイトと重なってしまう…」「タイミーすぎる」と同情の声が上がっている、米専門メディア