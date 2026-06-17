北村匠海主演ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）で、宇宙食サバ缶プロジェクトを立ち上げた1期生のひとり、寺尾創亮役を演じる黒崎煌代がクランクアップを迎えた。最終回は来週6月22日に放送される。【写真】「えぐい」「ビジュが良すぎ」『サバ缶、宇宙へ行く』女子生徒役に注目集まる本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話を