歌手の鈴木雅之、女優の篠原涼子らが所属する大手芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」は１６日、新たなアイドルグループの輩出を目指し、有限会社「ＹＡＲＤ」と共同でマネジメント会社「ｍｅｌｅａｐ」（メリープ）を設立したことを発表した。同社のアイドル第１号として、女性９人組グループ「ＮＥＶＥＲＥＮＤＲＯＬＬ」のデビューが決定。アイドル経験者ら個性豊かなメンバーが集結し、同社は