タレントの田村淳が１６日、都内で行われたトレーディングカードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング／マーベルスーパー・ヒーローズ」発売ＰＲイベントに出席した。ゲームにちなみ、大ピンチを聞かれると「闇営業問題の時の（相方の）亮さん」と、昨年６月まで「ロンドンブーツ１号２号」でコンビを組んでいた田村亮の不祥事を挙げた。淳は「今はこれしかできない、これしかできないみたいにやっていた。ピンチをどう乗り切