米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１５日（日本時間１６日）、昨年のＮＰＢドラフトでソフトバンクから１位指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２１）が、７月に行われるメジャーのドラフト候補が集められて体力測定などを行う「ドラフトコンバイン」に参加することを発表した。６月２３〜２６日（同２４〜２７日）にアリゾナ州フェニックスで開催され、大学生１９５人、高校生１４０人の計３３５人が集まる予定。オリ