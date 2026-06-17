巨人の大城卓三捕手（３３）が１６日、スポーツ報知のインタビューに応じ、復調の理由を明かした。昨季、交流戦を終えた時点では３１試合出場で打率１割４分５厘で３本塁打。今季は、同時点で４４試合出場で打率３割５厘、６発と昨年を大きく上回る。さらに、打点を挙げた試合では１０勝１分けと負けなし。好調の要因と、スタメンマスクをかぶることへの意義についても語った。（取材・構成＝水上智恵、内田拓希）リーグ戦