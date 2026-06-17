Ｗ杯初陣のオランダ戦が行われたダラス競技場には、青とオレンジ色で着飾った両国サポーターが集結した。試合前にスタジアム周辺で、被写体を求めて取材をしていると日本とオランダのユニホーム以外でよく目に付いたのが、人気漫画「ドラゴンボール」の主人公、孫悟空のコスプレ。オレンジ色の道着で仮装した３人組に後ろから「すみませーん」と声を掛け、写真の撮影をお願いすると日本語が通じない…。日本の応援で観戦に訪れた