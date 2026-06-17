◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島０―２日本ハム（１６日・マツダスタジアム）広島・斉藤優が今季初先発で５回３安打１失点と好投も、プロ初勝利を逃した。初回にこの日最速１５５キロをマーク。２２年ドラフト１位右腕は「変化球はイメージ通りではなかったが、真っすぐで何とか」と振り返った。打線が今季最多１４三振で８度目の完封負けを喫し、連勝が２でストップ。交流戦は５勝１２敗１分けだったが敗戦は全て３点差