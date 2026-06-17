オリックス・紅林弘太郎内野手（２４）が１６日、リーグ戦再開となる１９日の西武戦（京セラＤ）出場に意欲を示した。１２日の阪神戦（同）で左足を痛め、交流戦の最後は２試合連続で欠場。この日、本拠地での全体練習でフリー打撃に参加し、負傷後は初となる守備の動きもクリアした。「全然、大丈夫です。行けます」と強調した。プロ７年目の今季は、正遊撃手としてチーム最多の８本塁打。岸田監督は、１８日の練習で最終確認