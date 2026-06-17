中日の金丸夢斗投手が８日、バンテリンＤで行われた投手練習に参加。先発が見込まれる１９日の巨人戦（東京Ｄ）に向けて、調整を行った。自身２度目となった今季の交流戦は３試合で１勝１敗。防御率は１・２９と好投したが、全３試合で２回までに失点し、先制点を与えた。「内容を見ると初回の失点とか、課題が残ったので、改善できたら」と反省。流れを左右するリーグ戦再開の初戦を託され、「チームが勝てるピッチングをした