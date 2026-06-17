俳優の岡田准一、松坂桃李、仲野太賀が共演する映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）に、薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子、井之脇海、山田真歩が出演していることが明らかになった。【画像】“６８９トリオ”のスーパーティザー映像本作は、1963年に「SUKIYAKI」のタイトルで全米ビルボードチャート3週連続1位という快挙を成し遂げた名曲「上を向いて歩こう」の誕生秘話を、事実に基づいたフィクシ