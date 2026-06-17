【ニューヨーク共同】16日の米原油先物相場は4営業日続落し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前日比4.70ドル安の1バレル＝76.05ドルで取引を終えた。終値として約3カ月ぶりの安値を付けた。