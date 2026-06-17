岸和田競輪場のガールズG1「パールカップ」が2日目を迎える。11Rは東ガールズ準決勝だ。佐藤水菜に逆らえない。初日は男子レベルのスピードで圧倒。相手強化のここもアクシデントがなければ負けない。太田りゆが相手候補。＜1＞佐藤水菜中途半端な仕掛けになった。メリハリあるレースができるように修正。一生懸命に頑張る。＜2＞太田りゆ踏み切った感じはあったが、スピードの乗りはもうひとつ。初日は緊張するので硬