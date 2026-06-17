岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」が2日目を迎える。9Rは東一次予選2が行われる。王者・郡司が本領の自力戦で巻き返す。初日は目標と共倒れとなったが、ここは機敏な組み立てから鋭いタテ脚を繰り出して首位。佐々木真、和田健が踏み出しをしのいで食い下がる。パワー光る杉浦が逆転候補。ライン3車で一気に仕掛けて主導権を握るか。新田は強気に攻めて進出も。＜1＞郡司浩平初日のような展開でも自分がどれだけ上位に