岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」が2日目を迎える。10Rは西一次予選2が行われる。近畿が強力なラインを形成した。機動力高い中釜が果敢に攻めれば、エース古性が絶妙な援護から差し脚を伸ばす。3番手を固める山田久との絡みは一考。河端は自慢のスピードを発揮できれば。阿部将、山田英の九州勢は警戒。＜1＞桑原大志脚力不足ですね。河端君。＜2＞山田久徳近畿3番手。しっかり付いていく。＜3＞山田英明前回