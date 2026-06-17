岸和田競輪場のガールズG1「パールカップ」が2日目を迎える。12Rは西ガールズ準決勝だ。パワーアップしている児玉碧衣が軸。ロングスパートも辞さず果敢な攻めで連勝を狙う。初日快勝の山原に注意。ポテンシャル高い仲沢は組み立てを修正できれば。＜1＞児玉碧衣誰も来なかったので自分に展開が向いた。もうちょっとアタリは欲しい。自力。＜2＞山原さくらちょっとバンクが重いかなという感じ。めちゃくちゃ調子がいい