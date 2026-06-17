日本代表GKの鈴木彩艶は、この夏のプレミアリーグ移籍が注目されている。強豪マンチェスター・ユナイテッドからの関心は以前から知られているが、直近では名門アストン・ビラも候補と報じられた。パルマでの２シーズンで、GK大国イタリアでも評価を高めてきた鈴木。今シーズンはケガで長期離脱を余儀なくされたが、復帰後に確かな力を示してきた。さらに、離脱中にパルマはエドアルド・コルビが台頭。“代役”が見つかったこと