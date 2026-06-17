「俺らが死んだら終わりだぞ」 北中米ワールドカップのオランダ戦、長友佑都はチームメイトをそう鼓舞していた。「試合中ずっと声を出していたので、何を言っていたか正確には覚えていません。飲水の時（３分間のハイドレーションタイム）我慢強く戦えば絶対にチャンスは来ると。自信を持って戦うだけだと。失点して負けていたシチュエーションもあったので、前を向かせる声かけをしました。あとはベンチメンバーにも『俺らが