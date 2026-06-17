オランダとのワールドカップ初戦での“本田節”は、世界でも注目を集めた。元日本代表の本田圭佑が、NHKの中継でオランダ戦の解説を担当。たびたびの独特な表現が話題呼んだ。本田は左サイドで日本を苦しめたコディ・ガクポを「11番がめっちゃうざい」と表現。右サイドのデンゼル・ドゥムフリースの所属先を実況アナウンサーに尋ね、インテルと知ると「へぇ」と返した。そのドゥンフリースを守備の穴と見て、「これ左やって