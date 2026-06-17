女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・松本かれんが１７日までにインスタグラムを更新。小さくまとまった姿が可愛いと話題を呼んでいる。松本はインスタグラムで「おやすみ」とだけつづって投稿。ピンク色の衣装をまとい、その上にベージュの布をかぶるような形で小さくうずくまる姿勢を公開した。この投稿には「世界平和や」「なにこれ！！保護！！！保護！！！！」「かわいすぎるー！！」