HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[カミル マイシュジャク] 0 - 2 [イジ レヘツカ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第2日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、カミル マイシュジャクと第2シードのイジ レヘツカが対戦した。 第1セットはイジ レヘツカが7-5で先取。第2セットもイジ レヘツカが7-6で制し、