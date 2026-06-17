昨年5月にデビュー、先月から3期目に入った136期の竹内来（21＝愛知）が、5月14〜19日のボートレース戸田一般戦に出走した。8走して3着が1回のみで残りは5、6着と不本意な成績だった。それでも1月に蒲郡で水神祭を済ませており、2月には江戸川でデビュー2勝目をゲット。着実にスキルアップしている印象だ。竹内は「1着の回数も大事だけど、それよりも勝率にこだわっていきたい」と言い切る。右も左も分からない新人時代を含め