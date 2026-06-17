落語家の笑福亭鶴瓶（74）が16日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。目の前にいる人気芸人の名前をど忘れしてしまう場面があった。今回は2時間スペシャルで、ゲストには女優の山田杏奈、男性5人組「M！LK」の曽野舜太、元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩、お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇、バイきんぐ・小峠英二らが出演。この顔ぶれに鶴瓶は「豪華やな」と感嘆の声をあ