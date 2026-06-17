ボートレース下関のミッドナイトボートレース2nd「日本モーターボート選手会会長杯」はいよいよ最終日。12Rで優勝戦が行われる。進入はピット離れのいい西村次第。1356・24を想定したが流動的だ。石渡の逃げが中心。新ペラ調整で上積みもありそう。スタートを決めて押し切る。仕上がりのいい藤森がコース不問で対抗。西村は的確にさばいて台頭する。＜1＞石渡鉄兵新ペラは叩いた。ギアケースも換わってこっちの方が何とな