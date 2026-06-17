ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」が開幕する。注目は12R発祥地ドリームだ。浜野谷が手にした24号機は素性が良さそう。しっかり合えばインなら十分な仕上がりとなるか。まずは逃げて幸先良い滑り出しを決める。今垣は前期と合わせて65日のF休み未消化。スタートが鍵を握る上に、吉川が伸びてきそう。相手は吉川だ。坪井は展開を突いて上位争いへと参戦する。＜1＞浜野谷憲吾特訓