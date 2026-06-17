ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」が5日目を迎える。勝負の準優、注目は12Rだ。SGタイトルホルダーが5人集結の好カード。それでも池田、平本のイン固めは強力。池田が逃げて平本が続く地元ワンツーが本線だ。スタート勘鋭い菊地に引っ張られて、白井が最高のカドダッシュを決めてきそう。カド受け西山が抵抗。久田は展開待ち。＜1＞池田浩二足は普通。少し回転が足りていないのでペラを