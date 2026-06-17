1998年W杯初戦から継続サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）のオランダ戦で2-2ドロー発進。夢舞台で誇れる記録をまた更新し、ファンからは賛辞が相次いでいる。森保ジャパンは、W杯準優勝3度の強豪オランダに2度リードを許す苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで同点に追いつき、貴重な勝ち点1を得た。イエローカード3枚だったオラン