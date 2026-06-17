人気コスプレイヤー・えなこの浴衣姿が話題になっている。１７日までに公開したインスタグラムに「本日発売の『週刊ＳＰＡ！』表紙です」と告知し、「３８周年記念の合併特大号を担当したよ」と報告した。えなこは紺を基調にした浴衣姿を披露。視線をそらし、髪を耳にかける仕草のショットを投稿した。この投稿に「えなこちゃんめっちゃ浴衣似合うし可愛い〜」「浴衣いいねぇ今年最速？」「浴衣姿めっちゃ可愛い」「浴衣姿