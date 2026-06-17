アメリカのトランプ政権がイランとの戦闘終結に向けた覚書の署名式後、直ちにイランの石油輸出を認める方針であると報じられました。ウォール・ストリート・ジャーナルは16日、トランプ政権が19日に予定されているイランとの戦闘終結に向けた覚書の署名式後、直ちにイランによる石油輸出を認める方針だと報じました。関係者の話として伝えたもので、イラン側に経済面でのメリットを早期に与えることで、完全な戦闘の終結に繋げる狙